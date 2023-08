Dragon Ball Z: Kakarot - Le 23ème Championnat du Monde d'Arts Martiaux disponible la semaine prochaine en DLC

Sorti en septembre 2021 sur Nintendo Switch, Dragon Ball Z: Kakarot nous a proposé de redécouvrir Son Goku et ses compagnons sous un nouveau jour dans une expérience mêlant combat et RPG. Jamais avare en contenu additionnels (payants), Bandai Namco prépare le terrain depuis plusieurs mois avec la sortie de son prochain DLC dénommé "The 23rd World Tournament". Pour rappel, ce championnat est le dernier que nous voyons dans Dragon Ball, dans lequel Goku désormais adulte affronte Piccolo (ou Satan Petit-Cœur pour les amoureux de la VF) pour la première fois.

Si nous n'avions à ce jour pas encore de date de sortie, Bandai Namco et CyberConnect2 ont finalement confirmé que le DLC serait officiellement disponible à partir du 17 août prochain sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour faire son acquisition vous avez deux solutions : l'acheter à l'unité, ou opter pour l'achar du Season Pass 2 qui vous permettra d'obtenir un prix réduit pour les 3 DLC qui le composent.