Dragon Ball Z Kakarot - Le 23ème Championnat Mondial d'Arts Martiaux est ouvert

Si vous avez envie de pousser l'aventure de Dragon Ball Z Kakarot un peu plus loin que l'intrigue principale, Bandai Namco met à disposition des joueurs divers DLC pour prolonger l'expérience. Le dernier DLC en date vous propose un saut dans le temps pour revivre le 23ème Championnat Mondial d'Arts Martiaux où Son Goku et Piccolo se sont affrontés pour la première fois dans Dragon Ball. Disponible dès à présent , vous pouvez l'acheter à part, ou via le Season Pass 2 pour profiter d'une remise sur l'ensemble des 3 DLC qui le composent.

L'histoire se déroulant avant les événements de Dragon Ball Z, les capacités de chacun des personnages dans l'arène correspondent à celles du manga d'origine : Les joueurs seront limités dans l'utilisation du ki et ne pourront pas voler pendant les combats ! Ils devront utiliser leurs compétences et faire preuve de débrouillardise afin de remporter le Championnat Mondial d'Art Martiaux. Bien qu'ils puissent profiter des combats principaux dans l'arène, ils peuvent également explorer les environnements, découvrir de nouvelles quêtes secondaires et débloquer plus de contenu exclusif du jeu.