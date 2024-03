Akira Toriyama : le monde entier salue la mémoire du créateur de Dragon Ball et de Dr Slump

Après le choc de l'annonce hier , de la mort d'Akira Toriyama, illustre mangaka au style inimitable, les hommages se multiplient dans le monde entier.

Artistes, politiques, anonymes... Tous se bousculent pour saluer la mémoire de cet homme simple et discret qui a tant fait pour les mangas et l'animation japonaise et bercé l'enfance, pour ne pas dire la vie, de millions de personnes à travers le monde.

Parmi ses œuvres les plus connues, la série des Dragon Ball, bien sûr, mais aussi le délirant Dr Slump. Il est aussi intrinsèquement lié au succès des jeux vidéo Dragon Quest et Chrono Trigger dont il a créé les personnages et supervisé l'environnement graphique. On reconnaît aussi "sa patte" derrière les personnages de Blue Dragon, une exclusivité Xbox 360 du début des années 2000 qui aura deux suites sur NDS et même une série animée.

Son style est tellement entré dans l'imaginaire collectif que même en ne connaissant pas ces séries et ces jeux, il nous est familier. Akira Toriyama n'est plus mais ses œuvres sont éternelles et son héritage n'a pas fini de nous inspirer.

Akira Toriyama est décédé le 1er mars 2024, suite à un hématome sous-dural aigu. Il avait 68 ans .

Retrouvez sur cette page un florilège non exhaustif de quelques hommages posthumes de personnalités et d'anonymes piochés sur le réseau X.

We were extremely saddened to hear of the tragic passing of the legend, Akira Toriyama. The impact of his work on our team, and animation as a whole, is incalculable and we will be forever thankful for how his artistry has shaped us. pic.twitter.com/doz6cuEBQ7 — Studio MDHR (@StudioMDHR) March 8, 2024

Thank you, Akira Toriyama.



For inspiring us with your creativity, your strength, and your legacy. pic.twitter.com/8ptEd7Obga — Street Fighter (@StreetFighter) March 8, 2024

Jackie Chan a commenté la disparition d’Akira Toriyama sur la plateforme Weibo : « Akira Toriyama-sensei, merci d'avoir créé tant de grands classiques, ils seront pour toujours avec nous, Adieu ????????. » pic.twitter.com/ukZb5gX8tR — Dragon Ball Super (@DBZcom) March 8, 2024

Pour imaginer Dragon Ball, Akira Toriyama s'est inspiré d'un livre chinois du XVIe siècle : "La Pérégrination vers l'Ouest". pic.twitter.com/8UcWgckBr2 — France Culture (@franceculture) March 9, 2024

Je salue monsieur Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball, qui m'a permit de prêter ma voix au personnage de "Hercule" ou "Satan" pendant de si longues et joyeuses années, avec tous mes camarades de doublage de ce mythique Manga !#DragonBall #AkiraToriyama #fredericbouraly pic.twitter.com/StrlRstrLS — Frédéric Bouraly (@fredericbouraly) March 9, 2024

It is such a privilege to have been given the chance to be a small part in your universe. #RIPAkiraToriyama — Charles Martinet (@CharlesMartinet) March 8, 2024

It cannot be understated how large an impact Akira Toriyama had on this world and it's culture.



To his friends and family, I wish you all of my love and condolences. We will all be mourning with you. — Kevin Afghani (@KevinAfghani) March 8, 2024

Rest in peace

Akira Toriyama sensei

ご冥福をお祈りいたします。 — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) March 8, 2024

Les messages de Patrick Borg (VF de Goku) et Éric Legrand (VF de Vegeta) suite à l’annonce du décès d’Akira Toriyama. pic.twitter.com/MBmTXIMgx1 — Dragon Ball Super (@DBSuperFrance) March 9, 2024

Thank you for everything, Akira Toriyama. Your legendary work will continue to inspire generations to come ❤️ pic.twitter.com/os1GZHZiSy — Xbox (@Xbox) March 8, 2024

Rest in peace to the manga legend Akira Toriyama. The artistry and monumental impact of Dragon Ball will live on in the hearts of fans and creators for generations to come. pic.twitter.com/RyoItD3506 — Cartoon Network (@cartoonnetwork) March 8, 2024

⚫ Akira Toriyama est mort à l’âge de 68 ans. Avec «Dragon Ball», celui qui était probablement l’artiste japonais le plus influent des temps modernes a laissé une marque durable sur les imaginaires adolescents du monde entier.



L'édito de @dovalfon : https://t.co/dREsQsmMGd pic.twitter.com/DbEuuteelZ — Libération (@libe) March 9, 2024

Le très joli hommage de Mone Sorai, l'autrice de "L'échappée belle", à Akira Toriyama. ???? https://t.co/UWa1UZBleQ pic.twitter.com/Efkk1Zb5AF — Editions Hana (@Editions_Hana) March 9, 2024

RIP Akira Toriyama. His legacy is felt by us all.



Here is an excerpt from an interview were Suda51 ponders continuing NMH after 3, comparing it to when Trunks showed up in Dragon Ball.https://t.co/T6cVwH0w4a pic.twitter.com/Bpj0OBUzT3 — Grasshopper Manufacture (@Grasshopper_EN) March 8, 2024

Même les pouvoirs des boules de cristal et de Shenron ne pourront pas le faire revenir.



Il aura définitivement fait rentrer le manga et la culture nippone en France. Le géant Akira Toriyama nous a quittés.



Toutes mes condoléances à ses proches et à ses fidèles lecteurs. pic.twitter.com/d8eGpyPFAj — Gabriel Attal (@GabrielAttal) March 8, 2024

Homenagem da torcida do PSG ao mangaká Akira Toriyama. ???????? pic.twitter.com/dFo13dZ6lv — ???????????????? (@oproprioanti) March 8, 2024