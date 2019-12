Les ventes de Dragon Quest XI dépassent 5,5 millions d'exemplaires

Sorti en septembre 2018 sur PS4 et PC, puis un an plus tard sur Nintendo Switch, Dragon Quest XI se vend bien. Square Enix a, en effet, annoncé que le titre s’était vendu à plus de 5,5 millions d’exemplaires ! Ces chiffres cumulent les ventes de la version originale et de la version « S ». Dragon Quest XI : Les Combattants de la destinée devient donc le deuxième titre de la série à dépasser les 5 millions d’exemplaires, après Dragon Quest IX en 2010. Yuji Horii, créateur de la série, a d’ailleurs profité de l’occasion pour faire une déclaration :

Je crois fermement que ce chiffre a été atteint grâce à nos fans qui ont toujours aimé la série DRAGON QUEST et aussi grâce aux nouveaux joueurs qui ont découvert DRAGON QUEST ou le JRPG à travers ce titre. Si jamais je pouvais remonter le temps pour me rencontrer alors que je travaillais encore sur le tout premier DRAGON QUEST, j'aimerais me dire : "Dans 30 ans, DRAGON QUEST XI: Echoes of an Elusive Age est sorti et a été aimé par des fans dans le monde entier, par delà les mers et la barrière des langues". Je continuerai de faire de mon mieux pour offrir d'autres titres DRAGON QUEST à nos fans du monde entier. Merci beaucoup à tous les fans qui ont apprécié le titre !

Pour ceux qui n'ont pas encore posé les mains sur ce monument du J-RPG, Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime est disponible depuis 27 septembre 2019 sur Nintendo Switch.

