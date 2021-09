Dragon Ball Z Kakarot - Gotenks et Vegetto font démonstration de leur puissance sur Nintendo Switch

Prochain opus de la licence Dragon Ball a débarquer sur Nintendo Switch, Dragon Ball Z : Kakarot + A New Power Awakens, se présente comme une version bonifiée implémentant tous les DLC du jeu. A quelques jours de sa sortie, Bandai Namco nous propose ce jour un nouveau trailer qui va se concentrer sur les personnages de Gotenks et Vegetto.

Chassez des dinosaures, attrapez d’autres animaux, ou encore pêchez des poissons pour concocter de bons petits plats et améliorer vos statistiques. Éliminez des ennemis et récupérez des orbes Z au fil de vos aventures, puis utilisez-les dans l’Arbre de compétence pour améliorer les super attaques acquises à l’entraînement ou débloquer de nouvelles compétences. Au cours de vos interactions avec les personnages de l’univers de Dragon Ball, vous pourrez obtenir des emblèmes d’âme utilisables dans le tableau communautaire pour débloquer des bonus qui, associés selon certaines combinaisons, vous offriront des effets supplémentaires.

Le pack DRAGON BALL Z : KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS sur Nintendo Switch propose du contenu inédit et des fonctionnalités nouvelles. Affrontez Beerus, le dieu de la destruction, et Golden Freezer, l’empereur doré, dans leurs batailles de boss respectives « A New Power Awakens Parts 1 et 2 », incluses avec le jeu. Choisissez dès le début votre niveau de difficulté et explorez 2 nouveaux arcs narratifs palpitants, au terme desquels vous débloquerez définitivement Gotenks et Vegetto.