Life is Strange Remastered Collection et Life is Strange : True Colors arrivent sur Nintendo Switch

Premiers jeux a avoir été dévoilés à l'occasion de ce Nintendo Direct, Life is Strange Remastered et Life is Strange : True Colors débarqueront officiellement cette année sur Nintendo Switch. L'occasion pour les joueurs n'ayant pas fait les titres sur les consoles concurrentes de pouvoir les apprécier dans le salon ou en déplacement. Life is Strange : True Colors sortira le 10 septembre 2021 , quant à Life is Strange Remastered Collection, la sortie est planifiée pour plus tard dans l'année.

A propos de Life is Stange : True Colors Alex Chen, une jeune femme américano-asiatique qui a grandi dans une famille d’accueil et a eu une enfance troublée, retrouve son frère Gabe huit ans plus tard quand il l’encourage à revenir. Après Gabe ait été tué dans un mystérieux accident, Alex décide d'enquêter sur la vérité sur les circonstances derrière l’accident en utilisant son pouvoir d’empathie psychique qui lui permet de lire et de manipuler les émotions, qu’elle perçoit comme des auras colorées, pour voir physiquement comment les autres se sentent autour d’elle, potentiellement au point d’être « infecté » par leurs émotions. En cours de route, Alex rencontre de nombreux citoyens de la pittoresque ville de montagne du Colorado de Haven Springs, y compris deux amitiés potentielles, Ryan et Steph, cette dernière est apparue dans Life Is Strange: Before the Storm.