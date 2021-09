Metroid Dread dévoile sa première publicité française

Encore un peu de patience... D'ici moins de 10 jours , Metroid Dread sera disponible et les possesseurs de Nintendo Switch pourront enfin découvrir la suite et la fin des aventures de Samus et des Métroides. En attendant, Nintendo vient de débuter sa campagne de promotion auprès du grand public à la télévision française avec un premier spot que nous vous invitons à découvrir ci-dessous. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Metroid Dread sera disponible le 8 octobre sur toute la gamme Nintendo Switch. Pour en savoir plus, retrouvez nos premières impressions dans notre preview spéciale.