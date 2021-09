PowerA présente une manette Nintendo Switch aux couleurs de Metroid Dread

Metroid Dread est incontestablement l'évènement du mois prochain avec la Nintendo Switch (modèle OLED) qui sort le même jour et dont le blanc des Joy-Con s'accorde parfaitement avec lui. D'ailleurs, on aurait pu penser que Nintendo allait en profiter pour sortir dans la foulée une manette Switch Pro de couleur blanche qui aurait pu, elle-aussi s'accorder avec le jeu (et la Switch OLED) . Mais Nintendo a préféré passer son tour... Une aubaine pour PowerA, spécialiste en accessoires (plus ou moins fiables) de jeux vidéo qui en a profiter pour proposer sa propre manette aux couleurs de Metroid Dread; une manette blanche et reprenant un artwork du jeu. Notez que cette manette "améliorée" est une manette filaire et qu'elle ne prend pas en charge ni la compatibilité amiibo ni les vibrations HD. Elle est annoncée aux Etats-Unis pour moins de 30€ à partir du 1er novembre. Pour l'instant, la manette n'est pas proposée sur la boutique PowerA d'Amazon mais, il y a de grandes chances qu'elle y arrive prochainement. En attendant, retrouvez sur cette page des images de cette manette améliorée dédiée à Metroid Dread

Pour rappel, Metroid Dread sera disponible le 8 octobre sur toute la gamme Nintendo Switch. Pour en savoir plus, retrouvez nos premières impressions dans notre preview spéciale.

Contrôleur filaire avec disposition intuitive des boutons + Deux boutons de jeu avancés mappables

Anneaux antifriction intégrés pour un contrôle en douceur de la manette + Ergonomie supérieure pour des heures de jeu confortable

Prise audio stéréo 3,5 mm + Comprend un câble USB-C de 3 m

