Mario Kart 8 Deluxe finit l'année en tête des ventes de jeux vidéo en France

Comme toutes les semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) a publié son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone. Un top particulier puisque c'est celui de la dernière semaine de 2019 allant du 23 au 30 décembre et qu'il présente donc très certainement les jeux que l'on a retrouvé sous le sapin cette année. Pour cet ultime top, c'est Mario Kart 8 Deluxe, un titre datant pourtant de 2017 mais qui n'a jamais vraiment quitté le top très longtemps, qui coiffe tous les autres au poteau et s'installe à la première place. Il est suivi par Luigi's Mansion 3 l'un des hits Nintendo de l'année dernière, qui doit se "contenter" de la seconde place. Ensuite, en troisième place on retrouve FIFA 20 en version PS4, puis Pokémon Epée et enfin Call of Duty : Modern Warfare (toujours en version PS4.)

