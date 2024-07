Hideki Kamiya fait un appel à Capcom pour développer Okami 2 et Viewtiful Joe 3

Ce n'est pas nouveau. Cela fait des années qu'Hideki Kamiya (à qui l'on doit notamment Okami et Bayonetta) le répète à qui veut l'entendre : il aimerait donner une suite à Okami, l'éternel chef d'œuvre de Clover, initialement sorti en 2006 sur PS2.

Seulement, pour le moment, Capcom fait la sourde oreille. Cependant, Hideki Kamiya persiste et signe. Désormais au "chômage", depuis qu'il a quitté Platinum Games, il a profité d'une interview sur la chaîne UNSEEN pour réitérer son souhait. Il aimerait faire un OKAMI 2 pour terminer l'histoire du titre original qu'il estime incomplète.

Il pense que c'est le bon moment car il a noté que dans un sondage initié par Capcom, Okami était bien placé dans le top 10 des jeux les plus aimés de la société : cinquième dans le top 10 des joueurs (hommes/femmes) du monde entier, premier dans le Top 10 des joueuses du monde entier, et premier dans celui des joueurs (hommes/femmes) japonais. Par ailleurs, toujours dans le même sondage de Capcom, Okami était aussi présent dans le Top 10 des jeux dont les joueurs aimeraient une suite : septième pour les joueurs du monde entier et quatrième pour les joueurs japonais.

Alors, les planètes vont-elles s'aligner pour qu'enfin une suite à Okami débarque sur nos consoles ? On aimerait bien... Cependant, si Capcom se fie à son sondage, la société pourrait être tentée de privilégier d'abord d'autres licences comme Mega Man, Dino Crisis, Devil May Cry ou même Ace Attorney...

Pas de quoi décourager Hideki Kamiya qui au pire est prêt aussi pour développer Viewtiful Joe 3 !

Pour rappel, Viewtiful Joe est une superbe série de jeux en 2D rendant hommage aux vieux films de monstres et de super héros japonais dans un style graphique irrésistible. Deux titres sont sortis sur GameCube au début des années 2000, et il existe aussi un jeu NDS et une série animée.

Cependant, il faut reconnaître que la licence a quelque peu été oubliée... Elle n'était d'ailleurs même pas évoquée dans le fameux sondage de Capcom, ce que n'a pas manqué de remarquer Hideki Kamiya. A ce propos, l'incorrigible développeur explique qu'il a profité de l'espace commentaire du sondage pour envoyer un message à Capcom : "Je suis Hideki Kamiya, laissez-moi faire la suite de Viewtiful Joe".

Alors, on ne sait pas si Capcom a reçu le message mais celui-ci n'a pas été repris lors de la publication des résultats du sondage (que vous pouvez consulter ICI).

Alors, OKAMI 2 et VIEWTIFUL JOE 3 vont-ils finir par arriver un jour ? Ou faut-il, peut-être, que Nintendo s'en mêle comme avec Bayonetta ?

En attendant d'hypothétiques développements, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

