Okami HD : les chiffres de ventes dévoilés - La version Nintendo Switch est la plus vendue

Le mois dernier, les serveurs de Capcom ont été piratés et depuis de nombreuses données confidentielles font le tour du net. On vous déjà relayé quelques infos (notamment une liste de jeux à venir) avec, évidemment, les précautions d'usage qui s'imposent dans ces cas-là. Aujourd'hui, on découvre d'autres données qui a priori, proviennent de ce piratage et ont été publiées par Nintendo Everything. Il s'agit des chiffres de ventes d'Okami HD sur différentes plateformes :Playstation 4, Xbox One ou encore... Nintendo Switch. L'occasion de constater que si le jeu n'a pas crevé le plafond des charts, il a malgré tout gardé des ventes plus qu'honorables sur chaque plateforme (ou presque) sachant que le jeu date tout de même de 2006 ou il était d'abord sorti sur PS2 avant d'être adapté à la Wii en 2008.

Quant à la version HD du jeu, elle est arrivée en 2012 sur PS3, puis en 2017 sur PS4, PC et Xbox One et enfin en 2018 sur Nintendo Switch. C'est d'ailleurs sur cette dernière que le jeu développé initialement par Clover a fait ses meilleures ventes. Retrouvez ces chiffres bruts ci-dessous.

Nintendo Switch - 600 000

PC - 536 000

PS3 - 529 000

PS4 - 445 000

Xbox One - 121 000