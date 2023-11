Hideki Kamiya exprime le souhait de retravailler sur Okami et Viewtiful Joe

Ayant quitté son poste chez PlatinumGames le 25 septembre dernier (voir notre article en cliquant ici) Hideki Kamiya profite de cette période plus calme après le développement plutôt long de Bayonetta 3. Après être revenu sur la saga Bayonetta, il a aussi profité de sa propre vidéo pour parler de deux autres franchises qui lui tiennent à cœur, à savoir Okami et Viewtiful Joe. La première n'étant que très récemment ressorti dans une version HD intitulée Okami HD et n'ayant connu que 2 épisodes, il serait temps de sortir Okami du placard. Concernant Viewtiful Joe, la saga a connu quatre épisodes mais n'est pas revenue sur le devant de la scène depuis 2005 au Japon. Voici ce que Hideki Kamiya a déclaré concernant ces deux sagas :

Bien sûr, j'adorerais y travailler si jamais j'en ai l'occasion. En fait, j'ai déjà pensé à l'histoire d'un troisième Viewtiful Joe. J'ai toujours voulu le faire. Je me demande si Capcom me laisserait faire un autre Viewtiful Joe... Okami aussi. J'ai l'impression de l'avoir laissé inachevé, alors si on pouvait le faire aussi, je serais heureux.