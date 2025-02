Okami : Hideki Kamiya n'aime pas la version Wii

Alors que la suite du jeu culte Okami, (qui n'a pour le moment pas de titre autre que "OKAMI Sequel") est désormais officiellement en développement, Hideki Kamiya est revenu sur le jeu original suite à une question d'un fan sur X.

Ce dernier se demandait s'il valait mieux qu'il découvre Okami en jouant à "la version originale sur Wii" ou s'il pouvait continuer à jouer à la nouvelle version sur PC.

Calmement, Hideki Kamiya a alors répondu en rappelant que la version originale d'Okami était la version PS2 et que c'était celle qu'il avait développé. Cependant, pour découvrir le jeu aujourd'hui, le meilleur choix était la version HD. Quant à la version Wii... Hideki Kamiya a été cash : il ne veut tout simplement pas y jouer.

La version Wii n'est pas l'originale... J'ai créé la version PS2... Si vous voulez jouer maintenant, la nouvelle version est la meilleure... Personnellement, je ne veux pas jouer à la version Wii...

Développé par Ready at Dawn, la version Wii d'Okami, a longtemps été la seule option pour les fans de Nintendo pour découvrir le jeu. Bien qu'imparfaite et amoindrissant l'impact visuel du titre original (lire notre test) la version Wii avait l'avantage de pouvoir matérialiser le "pinceau céleste" du jeu... Mais faut croire qu'Hideki Kamiya n'y est pas trop sensible.

En attendant, retrouvez le premier teaser de la suite d'OKAMI et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife