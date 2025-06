Fortnite : comparaison versions Nintendo Switch Vs Nintendo Switch 2

Dans la foulée de la sortie de la Nintendo SWITCH 2, certains jeux ont eu droit a une belle mise à jour. C'est le cas de Fortnite, le célèbre jeu de service en direct qui s'offre une version beaucoup plus proche de celles des consoles concurrentes. Au programme, notamment une résolution et une fréquence d'images réhaussées, et la prise en charge du GameChat et du mode souris. Notez cependant que si la version Nintendo SWITCH 2 embarque Fortnite Recharge, LEGO Fortnite Odyssey, Fortnite Festival ou encore les Îles UEFN, on n'y retrouve toujours pas le mode "Sauvez le monde".

Pour plus de détails, retrouvez sur cette page, la présentation et la FAQ complète de Fortnite sur Nintendo SWITCH 2.

Et pour mieux apprécier les différences entre les versions NSW1 et NSW2 du jeu, retrouvez une vidéo de comparaison réalisée par la chaine YouTube ElAnalistaDeBits.

Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet : 60 IPS !

Résolution supérieure (2176x1224 en mode téléviseur, 1600x900 en mode portable).

Distance d'affichage supérieure (pour voir plus de choses de loin !).

Textures, ombres et rendu de l'eau de meilleure qualité (ça donne envie de s'y baigner).

Physique des vêtements activée.

Système de rediffusions : revivez vos meilleures parties de Battle Royale d'un autre point de vue !

Enregistrez des clips vidéo avec le bouton de capture.

Prise en charge de GameChat* : streamez vos parties de Fortnite avec jusqu'à trois amis.

Pour les fanas de tech : rendu « bureau » complet, géométrie hautement détaillée, occlusion ambiante du champ de distance en mode téléviseur, ombres projetées, effets de haute qualité.

Contrôles à la souris possibles grâce aux Joy-Con 2 (à partir du 7 juin).



Retrouvez ci-dessous le détail des contrôles à la souris :



Contrôles à la souris sur Nintendo Switch 2 Les contrôles à la souris avec les manettes Joy-Con 2 seront déverrouillés le 7 juin, lors de la sortie de la mise à jour 36.00. Vous pourrez utiliser une manette Joy-Con 2 (voire deux) pour viser et naviguer dans l'interface, comme vous le feriez avec une souris classique !

Avec les contrôles à la souris, le stick droit sera désactivé et vous pourrez faire tourner votre personnage en utilisant la ou les manettes Joy-Con sélectionnées en tant que souris. Pour naviguer dans l'interface, un curseur apparaîtra à l'écran.

Si vous utilisez la manette droite ou les deux manettes en tant que souris, le bouton ZR sera considéré comme le « clic principal ». Si vous utilisez la manette gauche en tant que souris, le bouton ZL sera considéré comme le « clic principal ».

Vous pourrez activer les contrôles à la souris sur Nintendo Switch 2 de la façon suivante : Depuis le salon de Fortnite Battle Royale, allez dans Paramètres.

Rendez-vous dans l'onglet Souris.

Sous « Contrôles à la souris », sélectionnez Droite, Gauche ou Les deux.

Si vous utilisez l'option Gauche des contrôles à la souris, nous vous conseillons d'activer aussi le paramètre Intervertir le stick de déplacement. De cette manière, vous déplacerez votre personnage avec le stick droit, et non le stick gauche, ce qui est généralement plus pratique pour les gauchers.



Vous pourrez utiliser les contrôles à la souris sur Nintendo Switch 2 à partir du 7 juin dans toutes les expériences de Fortnite Battle Royale, à savoir : Battle Royale

Zéro construction - Battle Royale

Foire d'empoigne

Recharge

Recharge - Zéro construction

Fortnite OG

Fortnite OG - Zéro construction

Votre rêve se réalise : obtenez l'emote Attrape-étoile ! Jusqu'au 31 mars 2026, connectez-vous à Fortnite sur Nintendo Switch 2 pour recevoir l'emote Attrape-étoile. Attrapez une étoile filante, faites un vœu et relâchez-la ! On ne peut pas vous garantir qu'elle vous offrira la victoire, mais ça vaut le coup d'essayer.

L'emote Attrape-étoile pourrait être proposée à l'achat dans la boutique d'objets de Fortnite à une date ultérieure, mais uniquement après le 31 mars 2026.

Pour en savoir plus retrouvez la FAQ de Fortnite sur Nintendo SWITCH 2 :



Fortnite sur Nintendo Switch 2 - FAQ J'ai transféré mes données d'une Nintendo Switch vers une Nintendo Switch 2. Puis-je jouer immédiatement à Fortnite ? Après avoir transféré vos données, vous devez : Supprimer « Fortnite pour Nintendo Switch ». Télécharger Fortnite dans le Nintendo eShop.

Puis-je utiliser les manettes de ma Nintendo Switch (comme la manette Pro) pour jouer à Fortnite sur Nintendo Switch 2 ? Oui, vous pouvez utiliser les manettes de votre Nintendo Switch (y compris la manette Pro) pour jouer à Fortnite sur Nintendo Switch 2. Notez toutefois que les contrôles à la souris ne fonctionnent pas avec les manettes Joy-Con originales.

Si j'ai déjà associé mon compte Nintendo à mon compte Epic, dois-je le refaire pour jouer à Fortnite sur Nintendo Switch 2 ? Non. Si vous avez déjà associé votre compte Nintendo à votre compte Epic, vos comptes resteront associés pour jouer à Fortnite sur Nintendo Switch 2. Assurez-vous simplement d'utiliser les mêmes comptes Nintendo et Epic que sur Nintendo Switch. Si vous n'avez pas encore associé vos comptes, vous pouvez le faire dans les paramètres de votre compte Epic.

À quels jeux Fortnite puis-je jouer sur Nintendo Switch 2 ? Sauver le monde n'est pas disponible sur Nintendo Switch 2. Cependant, tous les autres jeux Fortnite sont disponibles.



Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

