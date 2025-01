Abebe Tinari, réalisateur de Bayonetta Origins confirme qu'il a quitté PlatinumGames

Alors que PlatinumGames s'apprête a fêter l'anniversaire de Bayonetta en 2025, le studio est à priori dans la tourmente avec semble-t-il le départ en cascade de nombreux développeurs.

On savait déjà qu'Hideki Kamiya avait quitté le studio pour divergences de convictions (voir ici) et, depuis, il s'est d'ailleurs lancé dans la suite d'OKAMI avec son nouveau studio Clovers.

Mais à priori d'autres vétérans du studio lui ont emboîté le pas dont Takahisa Taura (NieR : Automata), Masaki Yamanaka (The Wonderful 101), Kenji Saito (Metal Gear Rising) ou encore Abebe Tinari (Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon).

Si tous n'ont pas confirmé leur départ, il y a des signes qui ne trompent pas comme la suppression de toutes mentions de PlatinumGames de leurs réseaux sociaux.

Aujourd'hui, on découvre qu'Abebe Tinari, le réalisateur de Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon vit désormais à Helsinki et qu'il a rejoint le studio Housemarque. Dans un post publié le mois dernier sur son compte Bluesky, il a confirmé son départ du studio après plus de dix ans passés à PlatinumGames (en travaillant notamment sur StarFox Guard et Bayonetta 2).

Commentant la vague de départ frappant le célèbre studio, Abebe Tinari a exhorté les fans de ne pas enterrer trop vite PlatinumGames car il y avait encore beaucoup de talents y travaillant et que c'était l'occasion pour eux de faire leurs preuves.

Quoiqu'il en soit, il semble bien que PlatinumGames soit dans une nouvelle phase de son histoire et le prochain jeu du studio sera sans aucun doute scruté de près par les joueurs pour voir si tous ces départs l'ont affecté...

