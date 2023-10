PlatinumGames fête le premier anniversaire de Bayonetta 3

Bayonetta 3 est sorti il y a exactement un an sur Nintendo Switch. Pour célébrer ce jour comme il se doit, la sorcière se rappelle à notre bon souvenir avec différentes illustrations postées sur les réseaux par des membres de l'équipe du jeu. L'occasion pour le producteur, Yuji Nakao et le réalisateur du jeu, Yusuke Miyata, d'adresser des messages aux fans. Retrouvez ces messages et les images postées ci-dessous.

Yuji Nakao, producteur de Bayonetta 3



Cela fait un an que Bayonetta 3 est sorti. La série elle-même existe depuis maintenant 14 ans ! Tout cela c'est grâce à vous, fans de Bayonetta ! Permettez-moi juste de vous dire un immense merci ici. Quand je pense à Bayonetta 3, Viola est la première chose qui me vient à l'esprit. J'espère qu'elle recevra la reconnaissance qu'elle mérite ! Alors que nous célébrons ce premier anniversaire, découvrons quelques œuvres d'art créées pour commémorer cette merveilleuse occasion ! Chaque artiste a vraiment mis son amour du jeu dans ses pièces. Nous avons également veillé à inclure l'illustration de couverture du livre de personnages officiel « THE EYES OF BAYONETTA 3 », illustré par la très talentueuse Mari Shimazaki. « THE EYES OF BAYONETTA 3 » contient une variété d'œuvres d'art et c'est vraiment incroyable à parcourir. C'est tout pour le moment. J'espère vous revoir bientôt !

Yusuke Miyata réalisateur de Bayonetta 3

Salut à tous, ça fait un moment déjà.

Le temps passe vite, n'est-ce pas ? Cela fait un an depuis la sortie de Bayonetta 3. J'espère que tout le monde va bien. C'est tellement cool de voir encore tout le monde publier des vidéos et des commentaires sur le jeu sur les réseaux sociaux. Notre équipe chez PlatinumGames est vraiment aux anges de voir autant de joueurs apprécier le jeu, de ceux qui jouent depuis un certain temps maintenant à ceux qui viennent tout juste de commencer. Nous voulions exprimer notre gratitude à nos joueurs et à nos fans en créant cette petite compilation d'illustrations d'anniversaire. Nous espérons que vous apprécierez ces pièces uniques que quelques membres du personnel ont assemblées pour commémorer cette merveilleuse occasion. En attendant, nous continuerons à mettre à jour notre blog Umbran Studies pour vous donner un aperçu plus approfondi du développement du jeu. Nous réfléchissons également constamment aux moyens d'exciter nos joueurs et de proposer des expériences de jeu nouvelles et uniques, alors que nous répétons notre processus quotidien d'essais et d'erreurs dans la production de jeux. Chez PlatinumGames, nous sommes tous impatients de vous fournir plus d'informations sur nos projets à venir. Votre soutien continu et votre amour pour nos jeux sont vraiment appréciés.

Merci beaucoup!

Pour rappel, Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3.

