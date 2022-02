Nintendo Direct à voir maintenant pour découvrir les jeux et les nouveautés de la Nintendo Switch

Annoncé hier , le traditionnel Nintendo Direct de début d'année, c'est ce soir à 23 heures (heure de Paris.) Au programme : 40 minutes pour officiellement découvrir les jeux à venir durant les six premiers mois de l'année sur Nintendo Switch. Cependant, on l'a déjà vu avec les Nintendo Direct précédents, il est possible aussi que la vidéo présente des jeux qui sortiront bien après. Quoiqu'il en soit, logiquement nous devrions avoir une vision bien plus claire de ce qui nous attend dans les mois à venir sur Nintendo Switch. Pour découvrir tout ceci ensemble (car, souvenez-vous, il est dangereux d'y aller seul) rendez-vous ici même à 23 heures .

En attendant, retrouvez nos prédictions avec notre article spécial.

