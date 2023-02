Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard parle vaguement de sa version Nintendo Switch

La sortie du jeu de Warner Bros Games Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard qui se déroule dans l'univers de Harry Potter approche à grands pas sur PC, Xbox Series et Playstation 5. Le titre ne sortira sur Nintendo Switch qu'à partir du 25 juillet prochain , soit quelque temps après les versions old gen PlayStation 4 et Xbox One qui débarqueront le 4 avril prochain . Ce sont les versions PlayStation 5, Xbox Series et PC du jeu qui ouvriront les hostilités dès le 10 février . Si pour l'instant cette version Nintendo Switch est encore une fois aux abonnés absents et semble plus que timide, Troy Johnson, qui travaille sur le jeu a brièvement mentionnée celle-ci dans un entretien avec un média italien Multyplayer.

La version Switch sera géniale, c'est sûr. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que chaque version est merveilleuse, qu'elle est bien optimisée et surtout qu'elle est fidèle à l'idée que nous nous faisions du titre. Et à la fin, ce sera bel et bien le jeu espéré et dans un bon état !