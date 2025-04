Split Fiction - Retour des "Code in the Box" ?

Alors qu'en ce moment les versions physiques Game Key sont sur toutes les lèvres, on aurait presque oublié les fameux Code in the Box de la Nintendo Switch, qui proposait une boîte complète, mais avec un code de téléchargement à l'intérieur. Avec la sortie de la Nintendo Switch 2 on aurait pu penser le problème réglé par les Game Key qui sont une alternative entre le physique et le dématérialisé, mais il y a un nouveau rebondissement du côté d'Electronic Arts...

Avec la sortie de Split Fiction, dont le poids est estimé à 71Go sur Nintendo Switch 2, on voyait mal une autre alternative que celle du format Game Key pour une distribution physique. C'est sur la boutique Best Buy que nous venons de voir une horreur revenir à la vie, le Code in the Box. Comme pour Marvelous et le marché Européen, nous attendrons de voir si ce format va s'étendre aux autres régions de commercialisation, mais dans les faits il ne faudrait donc pas s'étonner de potentiellement voir EA Sports FC 26 en Code in the Box également...

Source : Bestbuy