Kirby et le Monde Oublié - Nintendo Switch 2 Edition - Le pays des étoiles s'invite en contenu additionnel

Avec la nouvelle gamme Nintendo Switch 2 Edition, Nintendo propose aux joueurs de (re)découvrir les jeux Nintendo Switch première génération sous un nouveau jour de 2 façon, soit en améliorant les performances, soit en proposant du contenu supplémentaires, et des fois même les deux en même temps ! Ce sera notamment le cas pour Kirby et le Monde Oublié - Nintendo Switch 2 Edition. Outre l'amélioration graphique, le titre va avoir le droit à un tout nouveau chapitre, avec au programme un nouveau pays à explorer. Pour profiter de cette nouvelle aventure, les joueurs Nintendo Switch 2 devront patienter jusqu'au 28 août. Pour rappel, il sera possible de profiter de ce contenu de 2 manières différentes :

Acheter la version physique ou dématérialisée de Kirby et le Monde Oublié - Nintendo Switch 2 Edition

Et si vous avez déjà la version Switch, il sera possible de payer un patch de mise à niveau