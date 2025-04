GameShare - Jouez jusqu'à 4 personnes avec un seul exemplaire de jeu

Si vous êtes adepte de jeu multijoueur mais que payer plusieurs exemplaires d'un même jeu pour jouer en famille vous fait peur, Nintendo vient de dévoiler GameShare, qui permettra de partager des jeux Nintendo Switch depuis votre Nintendo Switch 2 à un maximum de 3 personnes. Le premier titre qui bénéficiera de cette fonctionnalité gratuite sera 51 Worldwide Games, et d'autres jeux suivront au fur et à mesure. A noter que certains jeux Nintendo Switch 2 profiteront également de cette fonctionnalité dans les prochains mois.

Jouez à plusieurs avec un seul exemplaire d'un jeu grâce à GameShare

Avec GameShare, une nouvelle fonctionnalité de la Nintendo Switch 2, il est possible de partager un jeu et de jouer à plusieurs même si les autres personnes ne disposent pas d'un exemplaire du jeu. Si une personne dispose d'une Nintendo Switch 2 et d'un jeu compatible avec GameShare, elle peut temporairement inviter d'autres personnes à jouer avec elle en mode sans-fil local avec leur console Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch. Entre plusieurs Nintendo Switch 2, GameShare peut également être utilisé avec GameChat pour jouer en ligne, afin que tout le monde puisse discuter en ligne tout en jouant ensemble au même jeu.