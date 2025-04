HITMAN World of Assassination - Signature Edition s'infiltrera sur Nintendo Switch 2 en juin

Décidément, il y en aura pour tous les goûts sur Nintendo Switch 2. IO Interactive, le développeur et éditeur de jeux vidéo indépendant à l’origine de la célèbre franchise HITMAN vient de confirmer lors du dernier Nintendo Direct que HITMAN World of Assassination - Signature Edition sera disponible sur Nintendo Switch 2 dans le courant du mois de juin. ​Les précommandes seront bientôt disponibles en version physique et numérique, donnant accès à du contenu bonus in-game.

HITMAN World of Assassination invite les joueurs à incarner le plus grand assassin du monde en réunissant le meilleur de HITMAN, HITMAN 2 et HITMAN 3, incluant la campagne principale, les modes Contrat, les Escalades, les Cibles Fugitives et du contenu live exclusif.

Dans ce jeu primé, les joueurs contrôlent le célèbre assassin Agent 47 pour explorer des environnements propices à l’infiltration et éliminer des cibles de haut rang. Explorez des environnements complexes et ouverts, en utilisant des déguisements, des outils créatifs et des tactiques de dissimulation pour exécuter vos missions. Des pistes glamour d'un défilé de mode à Paris aux hauteurs vertigineuses des gratte-ciel de Dubaï, en passant par la foule enthousiaste d'une course à grande vitesse à Miami, les agents voyageront dans le monde entier pour trouver leur prochaine cible. Le jeu met l'accent sur la stratégie, l'improvisation et la rejouabilité, récompensant l'expérimentation et l'attention portée aux détails.

Cette collection des plus grands succès de la série HITMAN était déjà disponible sur les consoles Nintendo Switch via le cloud streaming, mais la version Nintendo Switch 2 fonctionnera en mode natif sur la console, permettant aux joueurs de vivre les aventures de l'Agent 47 à travers le monde en toute fluidité, même hors ligne et en déplacement.

HITMAN World of Assassination - Signature Edition comprend la campagne principale, les modes Contrat, Escalade et Cibles Fugitives, du contenu live, le mode Freelancer ainsi que tout le contenu du Pack d’extension de HITMAN 2 et du Pack Deluxe de HITMAN 3.