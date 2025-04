Nintendo Switch 2 Welcome Tour - Découvrez les spécificités de la console avec ce jeu atypique

C'est une des nouveautés annoncé par Nintendo lors du dernier Nintendo Direct, Nintendo Switch 2 Welcome Tour permettra aux joueurs de faire un tour des différentes spécificités de la nouvelle console de Nintendo... au sens propre. Se présentant comme une encyclopédie ludique, le titre intégrera également différents mini jeux pour permettre de tester les nouvelles fonctionnalités. Si nous savons que le titre sera proposé au lancement de la console, nous n'avons pas encore d'informations sur le prix auquel il sera proposé. En attendant, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu.

Les joueurs et joueuses peuvent se lancer sans attendre sur Nintendo Switch 2 mais ils peuvent également explorer les nombreuses fonctionnalités et détails de cette nouvelle console avec Nintendo Switch 2 Welcome Tour, une exposition virtuelle qui permet de découvrir ce qui fait de la Nintendo Switch 2 une expérience de jeu si unique. Grâce à des démos techniques, des mini-jeux et toutes sortes d'interactions, les joueurs et joueuses pourront apprendre à connaître leur nouvelle console de fond en comble d'une manière qu'ils et elles n'auraient jamais imaginée autrement. Nintendo Switch 2 Welcome Tour sera disponible sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch 2 au lancement de la console, le 5 juin.