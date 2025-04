Nintendo Switch 2 Welcome Tour dévoile son prix sur Nintendo Switch 2

Les précommandes de la Nintendo SWITCH 2, de ses accessoires et de ses premiers jeux sont lancées ( dès le 8 avril ) alors que la console est attendue le 5 juin prochain .

Si, incontestablement, Mario Kart World s'annonce comme le jeu de lancement de la nouvelle console, la console pourra compter sur une poignée d'autres jeux divers et variés dont un "petit" titre étonnant : Nintendo Switch 2 Welcome Tour.

Conçu comme un voyage au centre de la Switch 2, Nintendo Switch 2 Welcome Tour se présente comme "une balade interactive au cœur des fonctions et des technologies qui donnent vie à vos jeux préférés".

Proposant des mini jeux utilisant les spécificités de la nouvelle console, le titre fait un peu office de démo technique comme Wii Play l'était pour la Wii; une façon ludique de découvrir la console et ses "secrets" de conception.

Si pour beaucoup de joueurs, c'est le genre de jeu qui devrait être intégré de base à la console, le site IGN nous apprend que Nintendo Switch 2 Welcome Tour sera vendu uniquement en téléchargement au prix de 9,99$ (soit, probablement, 9,99€ mais cela reste à confirmer, cela peut être un peu plus...)

Bill Trinen, vice-président des produits et de l'expérience joueur de Nintendo of America, a justifié à IGN, le choix de Nintendo d'en faire un jeu payant à moins de 10 dollars .

D'après lui, Nintendo Switch 2 Welcome Tour est un logiciel "assez robuste et riche en détails" qui s'adresse à "ceux qui recherchent plus d'informations sur la console plutôt qu'une simple présentation rapide de toutes ses fonctionnalités". Bien qu'il s'adresse, à priori, à un public restreint, le jeu a fait l'objet d'un véritable soin et est le résultat d'un "travail considérable". en conséquence, Bill Trinen estime que "Oui, 9,99 $ ne semble pas si exorbitant. C'est un bon rapport qualité-prix pour ce produit."

En résumé, si vous êtes intéressé par la proposition de Nintendo Switch 2 Welcome Tour vous payerez 9,99$ , sinon vous passerez votre tour. Pour plus d'infos, retrouvez la démo du jeu du Nintendo Treehouse Live ainsi qu'une courte présentation.

Pour rappel, Nintendo Switch 2 Welcome Tour et la Nintendo SWITCH 2 seront disponibles dès le 5 juin 2025 .

présentation de Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Nintendo Switch 2 Quand on y réfléchit, les consoles de jeux vidéo regorgent de technologies intéressantes et de conceptions astucieuses. Que diriez-vous de découvrir de quoi est faite la Nintendo Switch 2 ? Nintendo Switch 2 Welcome Tour vous propose une balade interactive au cœur des fonctions et des technologies qui donnent vie à vos jeux préférés. Observez, touchez et ressentez en participant aux différentes activités ! Découvrez toutes sortes de spécificités et de détails au sujet de la console. Explorez les fonctionnalités de base comme la fixation magnétique des manettes Joy-Con 2, mais aussi des détails techniques avancés que vous n'auriez peut-être jamais soupçonnés. Promenez-vous dans une exposition se tenant sur une Nintendo Switch 2 géante. Découvrez des informations cachées, participez à des quiz, et amusez-vous dans des mini-jeux et des démos techniques. Plus vous explorez, plus vous en apprendrez ! Nintendo Switch 2 Welcome Tour vous dévoilera mille et un secrets à partager avec vos proches ! Vous voulez vous joindre à la visite ?

Source : Ign