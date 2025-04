SEGA annonce 5 titres pour le lancement de la Nintendo Switch 2

On continue la valse des développeurs tiers avec SEGA qui vient de confirmer que ce ne sont pas 1 ni 2 mais bien 5 titres qui seront disponible au lancement de la Nintendo Switch 2 en juin. Du hérisson supersonique en passant par un Yakuza célèbre, il y en aura pour tous les goûts en juin !

Yakuza 0: Director’s Cut Yakuza 0: Director's Cut est l'édition définitive de l'histoire d'origine acclamée par la critique, améliorée pour Nintendo Switch 2 ! Plongez dans le monde décadent et dangereux du Japon de 1988 dans cette version mise à jour qui comprend plusieurs améliorations spectaculaires, faisant de ce titre le point d'entrée idéal pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'épopée Yakuza. Cette version comprend : De nouvelles cinématiques inédites qui offrent un regard encore plus aiguisé sur des événements clés et le passé des personnages.

Un tout nouveau mode multijoueur en ligne "Raid au quartier rouge" qui permet de débloquer 60 personnages jouables et d'unir ses forces avec des amis afin d'affronter des hordes d'ennemis.

L'ajout d'un doublage anglais et chinois, en plus des sous-titres français, italiens, allemands et espagnols.

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army Dix-neuf ans après la sortie du jeu original, RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army se présente comme un remaster fidèle du RPG action plébiscité Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army, développé par le studio japonais ATLUS. Les joueurs y retrouveront un système de combat modernisé, des graphismes améliorés, un doublage complet de l'histoire principale ainsi que des améliorations de qualité de vie visant à renforcer l'expérience de jeu, pour une version plus agréable à l'œil et plus immersive encore que le jeu d'origine.

Puyo Puyo Tetris 2S Préparez-vous à d'intenses casse-têtes en chute libre dans Puyo Puyo Tetris 2S ! La série japonaise de jeux de réflexion plébiscités Puyo Puyo et la franchise de renommée mondiale Tetris® s'unissent à nouveau pour offrir plus de fun dans ce jeu de réflexion ultime, comprenant : Un mode "Double Puyo Tetris" inédit : des matchs intenses en 2 contre 2, où chaque équipe ne dispose que d’un seul tableau pour enchaîner les combos dévastateurs.

Voyagez à travers les dimensions dans un vaste mode Aventure ou affrontez vos amis et vos proches dans une multitude de modes compétitifs, en local ou en ligne, rassemblant jusqu'à 4 joueurs.

Un choix exhaustif parmi 40 personnages jouables dont Sonic the Hedgehog, chacun ayant ses propres stats et compétences qui vous serviront en Combat de talents, un mode épique aux accents RPG.

SONIC X SHADOW GENERATIONS Incarnez Shadow dans une toute nouvelle campagne scénarisée et découvrez des capacités inédites qui prouveront une bonne fois pour toutes qu'il est l'être suprême ! Foncez à travers les niveaux iconiques de l'histoire de Shadow, découvrez des secrets cachés depuis une immense plateforme centrale et déverrouillez de nouveaux pouvoirs afin d'affronter Black Doom et sauver le monde. SONIC X SHADOW GENERATIONS inclut également un remaster complet du jeu SONIC GENERATIONS encensé par la critique, une aventure à travers le temps comprenant les niveaux de Sonic les plus emblématiques en 2D et en 3D, avec des graphismes améliorés et du contenu supplémentaire.