GameChat - Le bouton C de la Nintendo Switch 2 dévoile enfin sa fonction

On a longtemps spéculé sur le mystérieux bouton du Joy-Con droit de la Nintendo Switch 2, nous avons désormais la réponse officielle de Nintendo ! Une pression sur ce petit bouton permettra aux joueurs de déclencher le tout nouveau système de chat intégré à la console, dénommé GameShare. Outre le fait de pouvoir discuter en online avec les autres joueurs, il est également possible de partager son écran, et même d'acheter une caméra spéciale pour s'incruster (dans tous les sens du terme) lors de nos échanges. Nous vous laissons toutes les informations du GameShare ci-dessous.

GameChat propose de nouvelles façons de jouer ensemble et de façon conviviale

Avec la nouvelle fonctionnalité en ligne GameChat*2, jouez et parlez ensemble comme si tout le monde était réuni dans la même pièce, et ce peu importe la distance qui vous sépare. Qu'il s'agisse de partager une victoire ou simplement de se saluer, GameChat donne l'impression que des amis en ligne aux quatre coins du monde sont côte à côte sur le même canapé. Avec GameChat, il est possible de démarrer une discussion vocale entre amis à tout moment en appuyant sur le bouton C du Joy-Con 2 droit. Le micro intégré à la console peut être utilisé pour prendre part, sans interrompre sa partie, à des discussions qui peuvent réunir jusqu'à 12 personnes en ligne. Jusqu'à quatre personnes peuvent partager leur écran, et si elles connectent une caméra USB-C compatible telle que la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément), elles peuvent également discuter en vidéo afin de se voir à l'écran pendant que tout le monde s'encourage, s'exclame et rit en jouant. Des personnes supplémentaires peuvent se joindre à la conversation, mais en audio uniquement. GameChat est disponible sans nécessiter d'abonnement Nintendo Switch Online jusqu'à la fin du mois de mars 2026. Passé cette date, un abonnement Nintendo Switch Online sera nécessaire.

Lors du lancement d'une session GameChat, l'utilisateur invite des personnes de sa liste d'amis. Des fonctions de sécurité sont en place pour aider les joueurs et joueuses à profiter d'une expérience de chat sûre et sécurisée, comme la possibilité de signaler une personne lors d'une session de chat. De plus, Nintendo reconnaît le rôle important que jouent les parents et les tuteurs dans les expériences en ligne de leurs enfants. Ainsi, avant de pouvoir utiliser GameChat, les enfants de moins de 16 ans doivent recevoir l'autorisation d'un parent ou tuteur via la version mise à jour de l'application mobile Contrôle parental Nintendo Switch.