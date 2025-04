Mario Kart World- Le prochain Mario Kart sera disponible au lancement de la Nintendo Switch 2

C'est la première grosse cartouche pour la Nintendo Switch 2, mais aussi pour votre porte-monnaie, le nouvel opus de Mario Kart vient d'être officiellement annoncé à l'occasion du Direct de la Nintendo Switch 2. Ce nouvel opus s'appellera donc Mario Kart World et sera officiellement disponible le jour de lancement de la Nintendo Switch 2, à savoir le 5 Juin 2025 . Concernant la distribution, les joueurs pourront opter pour une version dématérialisée ou une version numérique. A noter également que les joueurs pourront opter pour un bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World en dématérialisé.

Là où les joueurs risquent en revanche de faire grise mine, c'est concernant le tarif des jeux annoncés sur la boutique My Nintendo Store. Nintendo a en effet dévoilé les tarifs des deux éditions, à savoir :

Côté nouveauté, on aura noté un gap graphique, la possibilité de jouer jusqu'à 24 pilotes, de nouveaux modes de jeu, mais aussi de nouvelles techniques lors de vos courses comme la possibilité de sauter sur des parois ou de grinder sur des corniches. A noter qu'un Mario Kart World Direct sera également diffusé le 17 avril 2025 à partir de 15h00 pour fournir aux joueurs plus d'informations.

Mettez le pied au plancher dans Mario Kart World, une toute nouvelle expérience prenant place dans un vaste monde interconnecté. Faites la course sans interruption à travers des circuits interconnectés qui proposent une expérience inédite dans la série. Les courses peuvent réunir jusqu'à 24 pilotes. Participez au tout nouveau mode Survie où vous traversez le monde d'une seule traite, avec des points de passage qui balisent le parcours. Si vous ne vous placez pas suffisamment haut dans le top lorsque vous les franchissez, c'est l'élimination directe. Dans le mode Balade, vous pouvez quitter la route pour rouler où vous voulez afin d'explorer les zones qui vous intriguent et de prendre des photos entre amis à des endroits pittoresques. Mario Kart World fera son arrivée le 5 juin sur Nintendo Switch 2. Plus de détails au sujet de ce titre seront révélés à l'occasion d'un Mario Kart World Direct le 17 avril à 15H00.