The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Les nouveaux amiibo se dévoilent

Si nous avons bien compris que les Nintendo Switch 2 Editions seraient l'occasion pour Nintendo de proposer un line up "artificiellement" gonflé pour le lancement de la Nintendo Switch 2 le 5 juin prochain , quelques petites surprises se sont glissées dans les annonces. C'est notamment le cas pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. La vidéo de présentation des nouvelles fonctionnalités se termine par la présentation de 4 amiibos qui présentent les nouveaux héros de cette aventure, à savoir :

Babil

Yunobo

Sidon

Riju

Les amiibo seront disponibles à la même date que les deux jeux, à savoir le 5 juin 2025, jour de lancement de la console.