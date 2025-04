Drag x Drive - Le mode souris de la Nintendo Switch 2 mis à l'honneur dans un jeu de sport

Pour mettre en avant le nouveau mode souris des Joy-Con de la Nintendo Switch 2, il faut un jeu. Et cela tombe bien, Nintendo nous a présenté Drag x Drive à l'occasion de son dernier Nintendo Direct. Se présentant comme un dérivé du handibasket, Drag x Drive vous propose de vous affronter dans des match où vous devrez déplacer votre véhicule grâce à vos deux Joy-Con. Attendu pour cet été , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Utilisez le mode souris des Joy-Con 2 et découvrez une toute nouvelle expérience dans Drag x Drive. Drag x Drive(prononcé « Drag and Drive ») est une nouvelle expérience de jeu en ligne à 3 contre 3 qui se joue avec les deux Joy-Con 2 en mode souris pour se déplacer, tourner, accélérer, et réaliser des figures telles que des dunks de manière intuitive. Drag x Drive fera son arrivée cet été sur Nintendo Switch 2.