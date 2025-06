Drag x Drive sortira le 14 août sur Nintendo Switch 2

C'est la sortie du mois d'août pour la Nintendo Switch 2, et clairement un outsider à en croire les retours des joueurs sur les réseaux. Drag x Drive est le nouveau jeu de sport proposé par Nintendo et qui propose des matchs de basket en fauteuil roulant. La particularité du soft est qu'il se joue grâce au mode souris des Joy-Con 2. C'est via l'application Nintendo Today que nous venons d'apprendre que le titre sera officiellement disponible sur Nintendo Switch 2 à partir du 14 août 2025 au prix de 19,99€.

La nouvelle génération de sport à 3 contre 3 débarque sur Nintendo switch 2 ! Tenez chaque Joy-Con 2 à la manière d'une souris pour contrôler précisément vos roues et vous déplacer sur le terrain. Levez une main et imitez un lancer de ballon avec votre poignet pour tenter de marquer ! Jouez avec ou contre des proches lors de matchs à 3 contre 3 en ligne, où que vous soyez !

Source : Nintendo