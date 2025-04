The DuskBloods - Nintendo s'offre une exclusivité FromSoftware sur Nintendo Switch 2

Si les tiers et indépendants étaient nombreux dans ce Nintendo Direct, les joueurs, nous n'étions pas forcément prêts à voir débarquer une exclusivité FromSoftware. Dévoilé dans les dernières minutes de la conférence, The DuskBloods nous plongera dans une nouvelle aventure multijoueur dans l'ambiance habituelle des titres du studio. Si nous n'avons pour le moment aucune information concrète hormis une exclusivité Nintendo Switch 2 et une sortie en 2026 , nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

The Duskbloods : les larmes de lune couleront pour un et pour un seul dans The Duskbloods, un tout nouveau titre multijoueur signé FromSoftware, les créateurs de DARK SOULS et ELDEN RING. The Duskbloods fera son arrivée en 2026 et sera uniquement disponible sur Nintendo Switch 2. Un article Creator's Voice où le directeur du jeu, Hidetaka Miyazaki, en dévoilera davantage sur ce titre, sera publié en anglais le 4 avril. La version française de l'article sera publiée prochainement.