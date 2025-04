No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES débarquera aussi sur Nintendo Switch 2

A peine annoncé sur Nintendo Switch la semaine dernière, No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES aura également le droit à sa version Nintendo Switch 2. Le titre plongera les joueurs dans une nouvelle aventure où l'on incarnera un agent spécial équipé d'une IA et qui devra traquer une idole d'internet. Attendu pour le 25 juillet de l'année 2025 sur Nintendo Switch et donc désormais sur Nintendo Switch 2, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Vous incarnez Kaname Date, un agent spécial doté d'une IA sophistiquée dans son œil gauche. Votre mission consistera à traquer Iris, une idole d'Internet piégée dans un mystérieux jeu d'évasion. Interrogez des témoins pour retrouver sa trace, explorez leurs rêves pour révéler des indices enfouis dans leur psyché, et résolvez des énigmes complexes pour découvrir la vérité. No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES fera son arrivée le 25 juillet 2025 en exclusivité sur Nintendo Switch.