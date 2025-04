Légendes Pokémon : Z-A aura le droit à sa version Nintendo Switch 2 Edition

Alors que le jeu n'a pas encore de date de sortie officielle hormis un vague fin 2025 , les joueurs s'inquiètent déjà des capacités techniques de Légendes Pokémon : Z-A sur Nintendo Switch. Est-ce qu'un gap de puissance côté hardware permettra de dissiper ces doutes ? C'est en tout cas le pari que se sont lancés Nintendo, The Pokémon Company et Game Freak en annonçant Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Edition. Pour rappel, ces nouvelles éditions seront des versions augmentées de jeux Nintendo Switch. Si nous n'avons aucune information ni visuels concrets à nous mettre sous la dent, il ne nous reste plus qu'à patienter jusqu'à avoir davantage d'informations.