Kirby Air Riders se dévoile sur Nintendo Switch 2

C'est une surprise que l'on avait pas vu arriver lors du Nintendo Direct. Alors que beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un nouvel opus principal, Kirby reviendra bel et bien sur Nintendo Switch, mais avec un spin-off de jeu de course. Ce nouvel opus s'appelle Kirby Air Riders et nous proposera une nouvelle fois de partir explorer Dream Land en compagnie de notre boule rose et de son étoile à propulsion. Si nous n'avons pas d'informations hormis une sortie en 2025, nous savons que c'est Masahiro Sakurai qui est aux commandes du projet. Reste LA question, est qu'un Kirby Air Riders en 2025 ne risque pas de rentrer en concurrence directe avec Mario Kart World ?

Kirby Air Riders, un tout nouveau titre inspiré du jeu de course et d'action sur Nintendo GameCube, Kirby Air Ride, et réalisé par Masahiro Sakurai, le directeur de la série Super Smash Bros., fera son arrivée cette année. La bande-annonce a révélé une introduction spectaculaire de Kirby sur sa machine Warp Star ainsi que d'autres Kirby sur toutes sortes de machines uniques tandis qu'ils font la course ensemble. Kirby Air Riders fera son arrivée en 2025 sur Nintendo Switch 2.