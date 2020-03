Indies Direct : découvrez en direct tous les nouveaux jeux indépendants sur Nintendo Switch

Cela fait des mois que les joueurs réclament que Nintendo clarifie son catalogue de sorties sur Nintendo Switch avec un Nintendo Direct car après la sortie d''Animal Crossing : New Horizons cette semaine , c 'est le flou total... Et d'une certaine façon, c'est ce que Nintendo va faire ce soir dès 18 heures avec la diffusion d'une nouvelle vidéo spéciale sauf qu'il s'agit d'un Indie World et que la vidéo sera donc centrée sur les prochains jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch. Une vidéo de près de 20 minutes qui aurait du coller à l'agenda pré-épidémie du Coronavirus avant que la GDC 2020 ne soit reportée à cet été. Pour autant, cet Indie World pourrait bien nous réserver quelques surprises en nous permettant de découvrir de nouvelles sensations indies et peut-être même d'y jouer dans la foulée.

Donc, même si beaucoup de joueurs auraient préféré un Nintendo Direct (mais patience, il arrive- c'est imminent depuis deux mois) ne boudons pas notre plaisir, et rendez-vous ici même pour découvrir et commenter ensemble ce nouveau rendez-vous des fans de Nintendo. Avec, peut-être à la clé, la découverte d'une jolie petite pépite...