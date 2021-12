Nintendo Switch update 13.2.0 : n'oubliez pas de mettre à jour vos Joy-Con

Les consoles de la famille Nintendo Switch incluant le modèle standard, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch - Modèle OLED viennent de passer en version 13.2.0 (voir ici.) Si vous avez fait la mise à jour, n'oubliez pas de faire dans la foulée la mise à jour de vos Joy-Con. Pour cela, il suffit de les laisser accrocher à votre console et de vous rendre dans les Paramètres, dans l'onglet Manettes & Capteurs et Mise à jour des manettes. Cela prend quelques secondes. Si vous avez plusieurs paires de Joy-Con, répétez l'opération autant de fois que nécessaire.

A dire vrai, on ne sait pas exactement ce que cela apporte et s'il y a des inconvénient à ne pas mettre à jour ses Joy-Con. Notez que depuis la sortie de la Nintendo Switch - Modèle OLED, tous les nouveaux Joy-Con (et pas simplement les Joy-Con du modèle OLED) sont des Joy-Con dernière génération, Nintendo "améliorant sans cesse ses manettes"...

D'ailleurs si les vôtres fonctionnent mal, n'hésitez pas à les renvoyer au SAV de Nintendo qui vous les remplacera gratuitement par des nouveaux Joy-Con sous certaines conditions- même hors garantie et sans facture- voir notre marche à suivre.

Notez pour finir que, par contre, le nouveau dock de la Nintendo Switch - Modèle OLED n'a pas besoin d'être mis à jour.