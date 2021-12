La Nintendo Switch reçoit une nouvelle mise à jour et passe en Ver. 13.2.0

Régulièrement, les consoles de la famille Nintendo Switch se mettent à jour. Parfois, cela ajoute de nouvelles fonctionnalités, comme le Bluetooth par exemple, mais souvent il faut se contenter des fameuses "améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l'expérience de l'utilisateur." Depuis ce matin une nouvelle mise à jour est disponible sur les consoles de la famille Nintendo Switch, la Nintendo Switch (standard) , la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch - Modèle OLED qui passent en version 13.2.0 et devinez quoi ? Officiellement faudra se contenter des améliorations générales de stabilité. D'après le datamineur, OatlmealDome il y aurait aussi des corrections de bugs divers. Si d 'autres détails nous parviennent nous vous les communiqueront.

En attendant si la mise à jour ne vous est pas proposée d'office vous pouvez la lancer via les paramètres et l'onglet console de votre Nintendo Switch.

UP : notez que les Joy-Con doivent aussi être mis à jour.

[Nintendo Switch System Update]



Version 13.2.0 is out. Official patch notes state “stability”.



The “nim” component (responsible for communicating with N servers among other things) and the overlay applet (shows notifications in top left) were updated.



Probably just bug fixes. https://t.co/t3hR4p6mJS