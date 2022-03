La malédiction du Joy-Con Drift frappe-t-elle déjà le Steam Deck ?

Il fallait s'en douter- et on s'étonne d'ailleurs que ce ne soit pas arrivé plus tôt mais la Nintendo Switch a fait des émules. Le Steam Deck, la console-PC portable de Valve est en effet, enfin, sortie après pas mal de retard. Permettant notamment d'accéder à la bibliothéque de jeux Steam n'importe où, le Steam Deck a cependant de sacrés atouts pour s'imposer et empiéter sur les plates-bandes de la Nintendo Switch- même si beaucoup vous diront que le public cible n'est pas forcément le même. Si les premiers avis sont plutôt positifs, un utilisateur de Reddit (Wario64- ça ne s'invente pas) a lancé un pavé dans la marre en publiant une vidéo le stick de son Steam Deck "dériver" (voir vidéo ci-dessous.) La malédiction du "Joy-Con Drift" frapperait-elle déjà le Steam Deck ? Difficile à dire même si depuis, d'autres possesseurs du Steam Deck ont signalé le même problème (toujours sur Reddit.)

La console étant à peine sortie, il faudra voir dans les semaines à venir s'il s'agit de soucis particuliers facilement solutionnables ou si le "Steam Drift" va devenir un vrai problème pour les joueurs et pour... Valve.

Pour rappel, si le Steam Deck vous intéresse, des précommandes sont actuellement ouvertes sur Steam avec une livraison prévue au cours du deuxième trimestre 2022.

VOIR AUSSI : Joy-Con défectueux : marche à suivre pour demander une réparation gratuite au SAV de Nintendo

Source : Nintendolife