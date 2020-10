Joy-Con Drift : Nintendo poursuivi en justice par un enfant

Connaissez-vous le "Joy-Con Drift" ? Il s'agit du caillou dans la chaussure du succès de la Nintendo Switch, un problème récurrent qui touche plus ou moins rapidement les Joy-Con de la dernière console de Nintendo, les rendant quasiment inutilisables. Bien que le problème n'a jamais été officiellement reconnu par Nintendo, la société s'est tout de même excusée pour tous les soucis liés aux Joy-Con et a même entrepris de réparer gratuitement tous les Joy-Con défectueux, même hors garantie (voir ici la marche à suivre)

Des efforts insuffisants pour certains joueurs et associations de consommateurs qui ont décidé de porter cette affaire devant les tribunaux compétents. Un recours collectif a ainsi été entrepris aux Etats-Unis (voir ici) et en France (voir là), l'association UFC-Que Choisir a accusé Nintendo de sciemment continuer à produire des Joy-Con défectueux et, donc, d'une certaine manière de faire de "l''obsolescence programmée"... Et ce n'est pas fini puisque l'on apprend aujourd'hui qu'un enfant, épaulé par sa mère, a décidé lui aussi de demander réparation auprès de Nintendo devant la justice américaine !

Selon le site Wired qui a pu consulter la plainte, la famille Sanchez a acheté une Nintendo Switch en décembre 2018 et seulement un mois plus tard, il y avait déjà des problèmes avec le stick d'un Joy-Con... Au bout d'un an, ce problème avait pris une telle ampleur, qu'il n'était plus possible de jouer. la maman a alors acheté une nouvelle paire de Joy-Con... Sauf que sept mois après, les nouveaux Joy-Con étaient frappés du même problème ! Alors certes, Nintendo propose de réparer gratuitement les Joy-Con mais pour la mère de famille et son fils ce n'est pas suffisant.

La plainte indique que Nintendo a une motivation financière pour dissimuler le défaut et qu'elle préfère continuer à vendre sa console et ses Joy-Con en l'état en réparant seulement ceux qui le demandent plutôt que de revoir sa copie.

Le jeune garçon et sa maman demanderaient près de 5 000 000 $ de dommages et intérêts. Evidemment, on suivra cela de près.

Source : Nintendolife