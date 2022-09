Bayonetta : la version physique prend du retard et sortira finalement en octobre en exclusivité sur le My Nintendo Store

La version physique du premier Bayonetta aurait du sortir aujourd'hui... Mais, comme beaucoup de fans l'avaient remarqué, le jeu n'était référencé dans aucune boutique. Finalement, Nintendo vient d'annoncer que la version boîte de Bayonetta ne sortira qu'au cours de la première quinzaine d'octobre . En outre, il serait disponible en exclusivité sur le My Nintendo Store, la boutique en ligne de Nintendo qui permet désormais d'acheter des consoles et des jeux en physique. A priori donc, la boîte du premier Bayonetta sera disponible pour la sortie, le 28 octobre prochain de Bayonetta 3 et pourra ainsi bénéficier de la jaquette spéciale de l'édition collector Mascarade de la Trinité (voir détails ICI)

Nous prévoyons actuellement de mettre en vente la version physique de Bayonetta au cours de la première quinzaine d'octobre, en exclusivité via le My Nintendo Store. Veuillez nous excuser pour ce retard. Restez à l'écoute pour de plus amples informations.