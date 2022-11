Bayonetta 2 reçoit une mise à jour tardive sur Nintendo Switch - Tous les détails

Alors que Bayonetta 3 vient juste de sortir en exclusivité sur Nintendo Switch et que l'on évoque déjà Bayonetta 4 (l'attente va être longue...), c'est Bayonetta 2 qui se rappelle tout d'un coup à notre bon souvenir. Le hit explosif de Yusuke Hashimoto reçoit en effet aujourd'hui une mise à jour plus de quatre ans après sa sortie sur Nintendo Switch (et près de huit ans après son lancement initial sur Wii U.) Au menu de cette mise à jour qui fait passer le jeu en version 1.2.0. officiellement pas grand chose ou presque puisque la mise à jour corrige deux fautes d'orthographes ! On peut dire qu'ils ont le sens du détail chez PlatinumGames. Si d'autres infos nous parviennent, ce post sera évidemment mis à jour.

Notes de mise à jour 1.2.0 pour Bayonetta 2 sur Nintendo Switch

Ver. 1.2.0 (Sortie le 23 novembre 2022 ) Correctifs généraux Correction d'une erreur dans l'orthographe chinoise (traditionnelle) d'un titre de chapitre.

Les erreurs dans le texte d'une scène d'événement au début du jeu ont été corrigées dans toutes les langues.

Pour rappel, Bayonetta 2 est toujours une exclusivité Nintendo. Pour en savoir plus sur ce petit chef d'œuvre des jeux vidéo, rendez-vous sur notre test complet. Et sinon, évidemment, Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch depuis le 28 octobre dernier . Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3.

,

Voir aussi :

Et aussi au sujet de la polémique autour du doublage du jeu :

Source : Nintendo