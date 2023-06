Baten Kaitos I & II HD Remaster - La compilation dévoile sa date de sortie

Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l'Océan perdu et sa suite Baiten Kaitos : Origins, les RPG cultes de Monolith Soft sortis à l'ère de la GameCube reviennent ensemble dans la compilation Baten Kaitos I & II HD Remaster. Si jusqu'à présent Bandai Namco ne parlait que d'un vague été 2023 pour parler de la fenêtre de sortie de la compilation, vous pouvez dès à présent vous réjouir d'apprendre que celle-ci sera disponible dès le 14 septembre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.

De quoi permettre aux fans de se lancer dans un marathon des jeux Monolith Soft jusqu'à la sortie et ainsi faire la trilogie Xenoblade Chronicles.

Deux extraordinaires JRPG font leur grand retour. « Baten Kaitos : Les Ailes Éternelles et l'Océan Perdu » et « Baten Kaitos Origins » sont de retour avec des graphismes améliorés et de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à progresser en jeu, ce qui les rendra encore plus simples à jouer !

Autrefois, les Hommes et un dieu maléfique s'affrontèrent lors d'un terrible conflit. Après une bataille féroce, les Hommes parvinrent à sceller le dieu maléfique, mais cette guerre ne laissa derrière elle qu'une terre désolée. Les Hommes décidèrent alors d'abandonner cette terre et d'aller vivre dans le ciel.

Ces contes devinrent des légendes. Les humains se virent pousser des ailes qu'on appelait les Ailes du cœur et vécurent une existence paisible. Cette époque fut longue et tranquille... Mais son effondrement avait silencieusement commencé.

C'est au moment où un jeune homme vous appelle par votre nom, le nom d'un esprit, que cette histoire commence. Une histoire qui se déroule sur un continent suspendu dans les airs et où pensées et prières se mélangent.