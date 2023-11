Baten Kaitos I & II HD Remaster se met à jour et passe en version 1.0.3 - Tous les détails

Depuis sa sortie sur Nintendo Switch le 14 septembre dernier , Baten Kaitos I & II HD Remaster s'est déjà mis à jour plusieurs fois et Bandai Namco (les éditeurs du jeu) n'ont pas l'air décidés de s'arrêter en si bon chemin. Depuis le 14 novembre dernier , Baten Kaitos I & II HD Remaster est passé en version 1.0.3 et Bandai Namco a eu la bonté de nous gratifier d'une note de patch pour nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette mis à jour. Pour la consulter rien de plus simple, c'est juste en dessous :

Baten Kaitos I & II HD Remaster - Version 1.0.3 (14 novembre 2023)

Amélioration de la stabilité et de la facilité d'utilisation. Correction des bugs suivants :

Baten Kaitos : Eternal Wings et Lost Ocean

"Problème entraînant le report de l'état d'inventaire des objets dans les boutiques sur d'autres fichiers de date de sauvegarde ; Dans "Anuenue Port", l'échelle devient inutilisable lorsqu'on contrôle Xelha ; Les effets spéciaux de Kalas ne s'affichent pas correctement ; Autres problèmes mineurs."

Baten Kaitos Origins

"Dans la jungle de Holoholo, pendant le combat de boss contre le Holoholobird, les joueurs ne peuvent pas progresser si le combat dure plus d'un certain temps ; autres problèmes mineurs."

Un patch qui montre le sérieux derrière ces Remasters et qui témoigne du fait que Bandai Namco est encore à l'œuvre sur ce titre.