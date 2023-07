Monolith Soft (Xenoblade) a augmenté son bénéfice de 97,8% cette année

Monolith Soft est un studio qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans la galaxie Nintendo. Outre la série Xenoblade Chronicles, le studio est impliqué depuis des années dans très nombreuses productions Nintendo comme Splatoon, Pikmin 3, The Legend of Zelda Skyward Sword, The Legend of Zelda : a Link Between Worlds, Animal Crossing : New Horizons ou encore The Legend Of Zelda: Breath of The Wild. Dernièrement, le studio s'est retrouvé au générique de Splatoon 3 et de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom.

Plus les années passent, plus le studio s'étend en augmentant le nombre de ses employés et en ouvrant différentes succursales au Japon. Lors de son dernier rapport annuel, Monolith Soft a d'ailleurs annoncé avoir réalisé un bénéfice de 97,8% au cours de l'année fiscale précédente (qui s'est terminée le 31 mars dernier ). Un bénéfice à priori du, en grande partie, au succès de Xenoblade Chronicles 3 sorti en juillet 2022 et qui se traduit par un bénéfice de 800 millions de yens (contre 404 millions de yens l'année précédent).

Notez que Monolith Soft supervise en ce moment de nombreux éléments de Baten Kaitos I & II HD Remaster attendu le 14 septembre prochain et édité par Bandai-Namco.

