Baten Kaitos I & II HD Remaster - Le premier épisode sera bien en Français, le second restera en anglais

Si vous êtiez un fan de RPG et que vous possédiez une Gamecube dans les années 2000, vous avez peut-être eu la chance de découvrir le jeu Baten Kaitos: Les Ailes Eternelles et l'Océan perdu paru en 2005 par chez nous. Edité par Namco à l'époque, le titre avait même eu le droit à une préquelle en 2006 dénommée Baten Kaitos Origins, sorti exclusivement au Japon et en Amérique.

Pour découvrir ou re-découvrir ces deux aventures en version améliorée, Bandai Namco nous a confirmé que Baten Kaitos I & II HD Remaster compilant les deux opus précédemment cités serait disponible dans le courant de l'été 2023. Et lors de la lecture de la fiche eShop du jeu, la présence de l'anglais uniquement nous avait fait un peu peur... Ladite fiche descriptive a été corrigée entretemps, et confirme que pour la sortie des deux jeux, on se retrouverait dans les même conditions que leur sortie sur Gamecube en 2005 et 2006.

*Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean est disponible avec des sous-titres en anglais, français, italien, allemand et espagnol. * Baten Kaitos Origins est disponible avec des sous-titres uniquement en anglais.

Il est dommage que Bandai Namco n'est pas profité de l'occasion pour offrir à Baten Kaitos Origins une traduction Multi-5 comme son prédécesseur, mais cela reste tout de même une bonne occasion de découvrir les jeux de manière légale, sont pour autant vendre un rein pour acquérir les versions Gamecube. Ne reste plus qu'à espérer que le portage soit de meilleure qualité que celui de Tales of Symphonia Remastered Edition paru en février dernier sur Nintendo Switch... Pour rappel, Baten Kaitos I & II HD Remaster est attendu sur Nintendo Switch dans le courant de l'été 2023 .

