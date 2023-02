Tales of Symphonia Remastered - Bandai Namco présente ses excuses pour la qualité de la version Switch et travaille sur un patch correctif

Si comme votre serviteur vous attendiez impatiemment de mettre la main sur Tales of Symphonia Remastered pour vous offrir un grand moment de nostalgie sur Nintendo Switch, vous avez certainement dû déchanter face à la myriade de soucis techniques concernant cette version. Ralentissements incompréhensibles en 2023, bugs d'affichages, temps de chargement, Bandai Namco a réussi à nous sortir une version moins aboutie que le jeu original d'il y a 20 ans sur Nintendo Gamecube.

Conscient du problème, Bandai Namco a présenté ses excuses via la page Twitter officielle de la licence Tales of, et a également annoncé qu'un patch était actuellement à l'étude pour rectifier dès que possible ces nombreux problèmes.

Merci d'avoir joué à Tales of Symphonia Remastered pour Nintendo Switch ™ . Nous avons confirmé qu'il y a un problème de gameplay dans cette version du produit actuellement en vente. Nous étudions actuellement un correctif. Nous vous informerons de la mise à jour des futurs correctifs dès qu'elle sera connue. Nous l'enverrons à partir de ce compte, veuillez donc attendre les informations. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée à nos clients.

La pilule reste toutefois difficile à avaler par les joueurs quand on sait que les premiers bugs apparaissent littéralement 5 minutes après le lancement du jeu. De notre côté, le test du jeu ne devrait plus tarder à sortir, et compte tenu des problèmes évoqués plus haut, nous espérons que le patch promis par Bandai Namco nous permettra de revoir notre avis sur ce portable à la qualité douteuse.