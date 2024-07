Tales of Xillia : le jeu PS3 de Namco pourrait avoir droit à un remaster sur Xbox, Playstation et Nintendo Switch

C'est une rumeur qui nous vient du forum Reddit dont un membre a repéré sur plusieurs sites marchands slovaques, le jeu Tales of Xillia Remastered qui pour le moment n'a pas été annoncé.

Pour mémoire, Tales of Xillia est un jeu de la célèbre série de namco qui est initialement sorti en 2011 sur PS3. D'après les fiches du jeu, Tales of Xillia Remastered pourrait débarquer sur les Playstation et Xbox mais aussi sur Nintendo Switch. A part ça pas grand chose si ce n'est une courte présentation et un boxart "provisoire" dont le titre reprend le lettrage de Tales of Symphonia Remastered sorti l'année dernière , notamment sur Nintendo Switch.

Retournez dans le monde antique de Tales of Xillia dans une nouvelle version remastérisée pour les consoles modernes. Incarnez l'un des héros et aventurez-vous dans un monde où les humains et les esprits vivent en harmonie.

Alors, à ce stade, cela ne reste qu'une rumeur mais en attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire si Tales of Xillia Remastered pourrait vous intéresser en commentaires.

