JSAUX dévoile une série d'accessoires pour la Nintendo Switch 2

Si lorsque l'on parle d'accessoires tiers chez Nintendo on pense essentiellement à PowerA, TurtleBeach ou encore Hori pour n'en citer que quelques-uns, nous allons aujourd'hui nous intéresser au fabricant JSAUX qui a dévoilé une première série d'accessoires à destination de la Nintendo Switch 2. Ce sont en tout 14 accessoires qui ont été dévoilés, à savoir des coques de protections semi-intégrales ou intégrales, des protections d'écran, mais aussi des housses de transport et de protection. Le tout peut être précommandé directement depuis leur boutique officielle. Nous vous laissons les découvrir ci-dessous.

Après avoir réussi à se positionner en tant que leader du marché des accessoires pour PC portables, notamment auprès des joueurs de Steam Deck grâce à ses stations d'accueil et autres solutions de jeu, JSAUX vient de dévoiler son premier lot d'accessoires pour la Nintendo Switch 2, consolidant ainsi sa volonté de créer l'écosystème d'accessoires le plus complet pour la Switch 2. Vous pouvez retrouver la liste ci-dessous :

Switch 2 Colorful Ultra-thin Carrying Case , un étui de protection élégant et fin, et léger, disponible en deux variantes : bleu, et orange.

, un étui de protection élégant et fin, et léger, disponible en deux variantes : bleu, et orange. Étui de transport Switch 2 , offrant des capacités de stockage complètes, de l'espace pour ranger jusqu'à 10 jeux et des sangles d'épaule et de main pour un transport facile.

, offrant des capacités de stockage complètes, de l'espace pour ranger jusqu'à 10 jeux et des sangles d'épaule et de main pour un transport facile. Étui de protection ergonomique transparent Split Switch 2 , permettant aux joueurs de protéger leur console des rayures, de la poussière et des traces de doigts, tout en leur permettant de la docker facilement.

, permettant aux joueurs de protéger leur console des rayures, de la poussière et des traces de doigts, tout en leur permettant de la docker facilement. Switch 2 Integrated Soft TPU Protective Case , une protection presque invisible pour la console qui permet d'accéder facilement aux ports de la console tout en la protégeant.

, une protection presque invisible pour la console qui permet d'accéder facilement aux ports de la console tout en la protégeant. Switch 2 Multi-Mode Joystick Caps , un ensemble qui comprend six capuchons de manettes conçus pour s'adapter aux préférences de jeu de chaque joueur.

, un ensemble qui comprend six capuchons de manettes conçus pour s'adapter aux préférences de jeu de chaque joueur. Switch 2 Anti-glare Tempered Glass Screen Protector, un protecteur qui vous garantit la meilleure expérience visuelle lorsque vous jouez à l'extérieur ou dans des environnements très lumineux.

Outre ces premiers accessoires, JSAUX lancera également le ModCase pour Switch 2, dont la sortie est prévue dans un futur proche.

Conçus pour améliorer l'expérience des utilisateurs de la Switch 2, ces accessoires seront prêts dès l'arrivée de la console. Pour célébrer le lancement, JSAUX proposera des réductions exclusives, notamment des coupons de 50 $ sur 20 $ et de 30 $ sur 10 $ pour tous les accessoires Switch 2, disponibles sur le site officiel à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 5 juin.

Pour le moment, la société travaille également sur d'autres accessoires tels que les accessoires de protection et de stockage, les manettes et les accessoires de jeu, les accessoires de charge et d'alimentation, ainsi que l'extension et la connectivité de la console (stations d'accueil), qui seront annoncés sous peu.