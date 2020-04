Luigi's Mansion 3 : un coup d’œil sur le pack DLC 2 désormais disponible

Luigi's Mansion 3 est un des derniers hits de la Nintendo Switch qui comporte un excellent mode solo (voir notre test complet) mais aussi deux modes multijoueurs. Des modes qui ont eu droit à du contenu supplémentaire via un pack DLC payant en deux parties dont la première est sortie en mars dernier (voir ici) et la seconde est disponible depuis ce matin . Au menu de ce pack N°2, trois nouveaux costumes pour déambuler dans La Tour Hantée : paléontologue, pirate et magicien; des tenues qui peuvent transformer certains étages et fantômes...Ainsi que trois nouveaux mini-jeux de l'étrange : le Hockey Déjanté, la Course Gonflée et Le Juste Poids, des mini jeux sympathiques à jouer à plusieurs en local ou en ligne. Retrouvez notre vidéo de ces nouveautés ci-dessous ainsi que d'autres vidéos piochées sur le net.

Pour rappel, le pack DLC (réunissant les deux parties) est disponible en téléchargement à 9,99€.