La Nintendo Switch dépasse les 111 millions d'exemplaires vendus

Rien n'arrête la console hybride, dans son dernier rapport financier Nintendo vient d'annoncer que sa Nintendo Switch, disponible depuis le 3 mars 2017 , vient de dépasser les 111 millions de ventes totales. Se plaçant ainsi en cinquième console la plus vendue de tous les temps, la Nintendo Switch s'apprête à rattraper la PlayStation 4 et ses 117 millions de consoles vendues pour enfin dépasser peu après la Game Boy et ses 118 millions de consoles vendues.

Une sacrée performance pour celle qui ne connaît encore aujourd'hui que peu de faiblesses dans ses ventes et qui pourrait devenir la console Nintendo la plus vendue de tous les temps en surpassant la Nintendo DS qui cumule à 154 millions d'exemplaires.

PlayStation 2 155 millions de consoles vendues Nintendo DS 154 millions de consoles vendues Game Boy 118 millions de consoles vendues PlayStation 4 117 millions de consoles vendues Nintendo Switch 111 millions de consoles vendues

Source : Nintendo